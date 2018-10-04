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Рада не сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа Дунаева

Выступление Петра Порошенко в Раде
17:43 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: С народного депутата фракции "Оппоблока" Сергея Дунаева не снимут депутатскую неприкосновенность, так как не набралось необходимое количество голосов в Раде.

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг не поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева.

За предоставление согласия парламентом на привлечение С.Дунаева к уголовной ответственности проголосовали 125 народных депутатов при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения голосах.

Ранее на заседании регламентного комитета парламента генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют правонарушение, предусмотренное ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

По словам Ю.Луценко, следствие считает, что нардеп при этом нарушил требование ст.46 закона и указал заведомо недостоверные сведения.

Генпрокурор уточнил, что С.Дунаев в декларации за 2015 год не указал информацию о всех корпоративных правах, которые принадлежат членам его семьи, и юридических лицах, конечным бенефициарным собственником или контролёром которых он является.

"Сведения о стоимости доли в уставном капитале субъектов хозяйственной деятельности отличается от достоверных, по мнению НАБУ, на сумму 168 221 916 грн", - сказал Ю.Луценко.

Луценко предлагает снять депутатскую неприкосновенность с Дунаева

Он добавил, что нардеп в декларации указал все фирмы, которые принадлежат ему как бенефициару, но не указал дочерние фирмы, которые принадлежат "материнским" бизнес-структурам. Парламентский комитет по вопросам регламента признал законным представление генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности С.Дунаева, однако отметил, что к обоснованию есть замечания.

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Новости Украины, Верховная Рада, Депутатская неприкосновенность, Нардепы, Сергей Дунаев, Снятие.
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