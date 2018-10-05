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СБУ: Украинская фирма поставляла щебень для "крымского моста"

Крымский мост
07:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ разоблачила украинское предприятие, которое поставляло стройматериалы для моста оккупантов в Крыму.

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно с Главным следственным управлением СБ Украины разоблачили факты противоправной поставки в РФ материалов, которые использовались для строительства так называемого "крымского моста".

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладил его поставки в РФ. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его через посредников российской компании, которая является дочерней структурой "ОАО "Мостожелезобетонконструкция".

"Сотрудники СБ Украины установили, что общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого "крымского моста".

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Всего в Россию было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой двадцать восемь тысяч тонн. Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, которые осуществляют хозяйственную деятельность на временно аннексированной территории АР Крым, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины правоохранители "провели санкционированные следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия".

Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, которые подтверждают финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, которые действуют во временно оккупированном Крыму. Продолжаются следственные действия для установления всех вовлеченных лиц в противоправный механизм и привлечения их к уголовной ответственности.

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Новости Украины, Крым, Крымский мост, СБУ, Стройматериалы.
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