В ОБСЕ высказалась о продлении особого статуса Донбасса

Специальный представитель действующего Председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик приветствовал продление Верховной Радой Украины закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"Я приветствую сегодняшнее решение Верховной Рады о продлении действия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года. Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, положительный шаг в поддержку мирного урегулирования конфликта на востоке страны. Я благодарен членам парламента за такое своевременное и важное решение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 февраля приняла закон, которым действие особого порядка местного самоуправления на Донбассе продолжается до 31 декабря 2019 года включительно.