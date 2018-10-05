В ОБСЕ высказалась о продлении особого статуса Донбасса
Новости Украины: Мартин Сайдик подчеркнул, что продление статуса Донбасса свидетельствует о приверженности Украины минским соглашениям.
Специальный представитель действующего Председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик приветствовал продление Верховной Радой Украины закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года.
Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.
"Я приветствую сегодняшнее решение Верховной Рады о продлении действия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года. Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, положительный шаг в поддержку мирного урегулирования конфликта на востоке страны. Я благодарен членам парламента за такое своевременное и важное решение", - говорится в сообщении.
Депутаты продлили особый статус отдельных районов ОРДЛО
Как сообщалось, Верховная Рада 4 февраля приняла закон, которым действие особого порядка местного самоуправления на Донбассе продолжается до 31 декабря 2019 года включительно.