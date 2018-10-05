Новый состав ЦИК сегодня в Раде примет присягу

Верховная Рада сегодня, 5 октября, проведет церемонию принятия присяги новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии и час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Первым вопросом планируется присяга, далее - час вопросов к правительству и оглашение депутатских запросов.

Кроме того, в повестке дня рассмотрение в первом чтении проекта закона №4186, которым предлагается закрепить гарантии повышения спортивного мастерства молодежи в виде освобождения от занятий для подготовки и участия во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях и возможности обучения согласно индивидуальным планам и графикам для студентов, учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения, принимающих участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях.

Другим проектом постановления №5576 предлагается внести изменения в постановления "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Как сообщалось, согласно закону о ЦИК член комиссии перед вступлением в должность принимает на пленарном заседании Верховной Рады Украины присягу.

Отказ члена Комиссии принять присягу влечет за собой отмену парламентом решения о его назначении. Комиссия является полномочной с момента назначения на должность и принесения присяги не менее чем двумя третями ее состава.

Парламент 18 сентября увеличил состав Центризбиркома с 15 до 17 человек. 20 сентября депутаты уволила 13 членов комиссии из-за завершения срока их полномочий и назначила 14 новых членов комиссии. 4 октября парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Ирины Ефремовой и Татьяны Юзьковой, которые были избраны в обновленную ЦИК.