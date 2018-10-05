День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Новости: В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
Новости: "Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
"Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе

Парубий через экзархов пригласил в Украину Вселенского патриарха Варфоломея

Андрей Парубий
10:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с экзархами Вселенского патриархата в Украине пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину.

"Приглашаю Вселенского патриарха в Украину", - сказал А.Парубий на встрече с экзархами Вселенского патриархата в Украине – архиепископом Памфилийским Даниилом из США и епископом Эдмонтонским Иларионом из Канады в пятницу в Киеве.

Спикер парламента попросил экзархов передать это приглашение Вселенскому патриарху. По словам А.Парубия, визит Вселенского патриарха в Украину "будет большим знаком, будет большим символом для Украины и Верховной Рады".

Он также выразил надежду, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви будет принято.

В свою очередь, экзархи отметили, что осталось совершить последние шаги в вопросе предоставления Томоса, и высказались за дальнейшее сотрудничество с украинским парламентом.

"Я думаю, что его Святейшество … посетит Украину и также будет присутствовать в Верховной Раде, которая приняла это историческое решение" (обращение к патриарху о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви – прим. ред), - сказал епископ Эдмонтонский Иларион.

Филарет: Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном

В начале сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Вскоре после принятия данного решения экзархи прибыли в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Вселенський Патриарх Варфоломей, Встреча с экзархами, Приглашение в Украину.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида Турчинов: Действия венгерских политиков способствуют дальнейшей агрессии РФ В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии

Последние новости

Ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк Федорчук о матче с Карпатами: Мариуполь будет играть на победу Оригинальные вещи Японии, которые кардинально отличают ее от других стран
Сегодня читают
01 Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР"
02 На выходных придет потепление
03 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
04 "У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)
05 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости сегодня
12:49 Скромный домик с сараем в Австралии (Фото)
12:35 Уморительные фото и картинки, которые сделают пятницу веселей
12:31 Моуриньо лаконично провел пресс-конференцию за 3.5 минуты
12:29 Туалетная бумага на обуви: Трамп снова оконфузился (Видео)
12:18 Гройсман: Позиция стран-членов ГУАМ должна быть активной и мощной
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода дарит подарки: на выходных в Украине потеплеет и будет солнечно
На выходных придет потепление
Новости: Новый законопроект о языке: что это означает
Новый законопроект о языке: что это означает
Новости: Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Новости: День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь