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Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинского журналиста

Павел Шаройко
11:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: Украинского журналиста Павла Шаройко, которого суд в Беларуси незаконно осудил за шпионаж, могут помиловать.

Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинского журналиста Павла Шаройко, незаконно осужденного белорусским судом за шпионаж. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Валерий Вакульчик, информирует ТАСС.

"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко", - сказал глава КГБ.

Как сообщалось, в мае председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик не исключал, что в будущем может произойти обмен незаконно осужденного в Беларуси украинца Павла Шаройко на находящегося под судом в Украине белоруса Юрия Политику.

Собкор "UA: Украинское Радио" в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. КГБ Беларуси предъявил ему обвинение в "шпионаже" и создании агентурной сети в республике.

КГБ Беларуси: Украинский журналист Шаройко получил 8 лет за шпионаж

Суд над Шаройко начался в феврале, а в мае стало известно, что его приговорили к 8 годам лишения свободы. Верховный суд Беларуси не комментировал судебный процесс.

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Новости Украины, Беларусь, Незаконно осужденный за шпионаж, Павел Шаройко, Помилование, Рассмотрение.
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