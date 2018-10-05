Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинского журналиста Павла Шаройко, незаконно осужденного белорусским судом за шпионаж. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Валерий Вакульчик, информирует ТАСС.

"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко", - сказал глава КГБ.

Как сообщалось, в мае председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик не исключал, что в будущем может произойти обмен незаконно осужденного в Беларуси украинца Павла Шаройко на находящегося под судом в Украине белоруса Юрия Политику.

Собкор "UA: Украинское Радио" в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. КГБ Беларуси предъявил ему обвинение в "шпионаже" и создании агентурной сети в республике.

Суд над Шаройко начался в феврале, а в мае стало известно, что его приговорили к 8 годам лишения свободы. Верховный суд Беларуси не комментировал судебный процесс.