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Новоизбранные члены ЦИК приступили к работе

ЦИК
12:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: glavcom.ua

Новости Украины: 14 новоизбранных членов Центральной избирательной комиссии принесли присягу в Верховной Раде и приступили к работе.

Новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли присягу на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Присягу приняли все 14 членов ЦИК, назначенные на должности 20 сентября.

Как сообщалось, членами ЦИК 20 сентября стали Алла Басалаева, Андрей Евстигнеев, Олег Конопольский, Светлана Кустовая, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая, директор департамента аналитической работы МВД Михаил Вербенский, народный депутат из фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова, заместитель руководителя секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова, народный депутат из фракции Радикальной партии Татьяна Юзькова.

Ранее в этот день парламент поддержал увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов ЦИК.

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26 сентября Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра юстиции Украины Наталью Бернацкую в связи с избранием ее членом ЦИК, а 4 октября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Ирины Ефремовой (фракция "Народный фронт") и Татьяны Юзьковой (фракция "Радикальная партия") по той же причине.

18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

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Новости Украины, Верховная Рада, Выборы, Выборы 2019, ЦИК.
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