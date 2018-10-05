ЦИК тайным голосованием избрала нового главу

Председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Слипачук.

"В соответствии с законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" председатель комиссии, заместители председателя комиссии и секретарь комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов комиссии. Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук", - говорится в сообщении.

Новая глава ЦИК внесла предложения по кандидатурам на должности своих заместителей и секретаря. По итогам голосования заместителями главы ЦИК были избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК избрана Наталья Бернацкая.

При этом, по сообщению гражданской сети "Опора", заседание проходило в закрытом режиме без присутствия прессы. "В соответствии с законом "О Центральной избирательной комиссии" все без исключения заседания должны быть открытыми", - подчеркнули в "Опоре".

Т.Слипачук была выдвинута в члены ЦИК по квоте депутатской группы "Воля народа". Юрист, президент Украинской Арбитражной Ассоциации. В 2004-2011 была партнером юридической фирмы "Василь, Кисиль и Партнеры", затем партнером юридической фирмы "Саенко Харенко".

Как сообщалось, 4 октября все 14 новых членов ЦИК приняли присягу в Верховной Раде.

20 сентября новыми членами ЦИК по решению парламента стали Алла Басалаева, Андрей Евстигнеев, Олег Конопольский, Светлана Кустовая, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов; первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая, директор департамента аналитической работы МВД Михаил Вербенский, народный депутат из фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова, заместитель руководителя секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова, народный депутат из фракции Радикальной партии Татьяна Юзькова.