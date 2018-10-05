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Нападавшие на депутата Киевсовета получили подозрение

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Нападавшим на депутата Киевсовета
17:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ГУНП Киева

Новости Украины: Вчера утром, 4 октября, в помещении Киевсовета неизвестные напали на депутата Гусовского и облили его зеленкой.

Нападавшим на депутата Киевсовета Сергея Гусовского объявили о подозрении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"По согласованию с процессуальными руководителями всем девятнадцати задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Полиция открыла два уголовных производства - по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины.

По факту инцидента с Гусовским также в управление полиции были доставлены 19 человек.

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Новости Украины, Киев, Киевсовет, Сергей Гусовский, Украина.
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