Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4561571-napadavshie-na-deputata-kievsoveta-poluchili-podozrenie.html
Нападавшие на депутата Киевсовета получили подозрение
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17:27 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Вчера утром, 4 октября, в помещении Киевсовета неизвестные напали на депутата Гусовского и облили его зеленкой.
Нападавшим на депутата Киевсовета Сергея Гусовского объявили о подозрении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"По согласованию с процессуальными руководителями всем девятнадцати задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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Полиция открыла два уголовных производства - по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины.
По факту инцидента с Гусовским также в управление полиции были доставлены 19 человек.
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