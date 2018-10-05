Нападавшие на депутата Киевсовета получили подозрение

Нападавшим на депутата Киевсовета Сергея Гусовского объявили о подозрении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"По согласованию с процессуальными руководителями всем девятнадцати задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Полиция открыла два уголовных производства - по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины.

По факту инцидента с Гусовским также в управление полиции были доставлены 19 человек.