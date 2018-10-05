Сенцов спустя 145 дней прекратил голодовку: что известно о его состоянии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что поговорила с главой Совета по правам человека при президенте РФ Михаилом Федотовым по поводу информации о прекращении голодовки украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"Я только переговорила с советником президента РФ, главой Совета по правам человека при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Он заявил, что владеет информацией от руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ о том, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки. Причину российский чиновник не знает", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Также Л.Денисова отметила, что сейчас О.Сенцов встречается с адвокатом в колонии Лабытнанги.

"Больше информации позже", - добавила украинский омбудсмен.

Ранее в пятницу заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что О.Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины мая.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. О.Сенцов все обвинения отрицает. Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений. 14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 сентября Сенцова вывозили из колонии Лабытнанги в городскую больницу "для планового обследования". Учитывая результаты проведенного обследования российские врачи "провели коррекцию лечения" Сенцова, сообщила Федеральная служба по исполнению наказаний России. В последствии появилась фотография с Олегом Сенцовым, на которой он выглядит заметно похудевшим и изнеможденным.

15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисоваприбыла в город Лабытнанги (Тюменская область, Россия), чтобы посетить украинского политзаключенного О.Сенцова., однако руководство колонии, где содержится украинец, отказало Л.Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья. .

Адвокат политзаключенного сообщил, что у Олега Сенцова развилась гипоксия, связанная с недостаточностью обогащения кислородом внутренних органов и крови. Динзе также отметил, что в колонии намерены принудительно кормить Сенцова на случай резкого ухудшения состояния здоровья. Сегодня, 5 октября, стало известно, что он принял решение о прекращении голодовки. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки.