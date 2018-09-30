Геращенко о состоянии здоровья Сенцова: Это узник концлагеря

Российские власти продолжают издеваться над украинскими политзаключенными, которых незаконно удерживают в РФ. Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя заявления российской стороны о состоянии здоровья незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Олег Сенцов. Ужас. Это узник концлагеря... Российская генеральша в должности омбудсвумен продолжает талдычить об "удовлетворительном состоянии здоровья". Несмотря на давление и требования Украины, Президента Порошенко, всего мира, Путин продолжает издеваться над Олегом и другими украинцами - Владимиром Балухом, Романом Сущенко, крымскими татарами, заложниками в оккупированных Донецке и Луганске. Ни одна наша инициатива и предложение - по передаче россиян и боевиков в обмен на освобождение украинцев из тюрем РФ и оккупированных территорий, не были услышаны, поддержаны. Никакого ответа", - написала она.

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов был незаконно осужден в России в августе 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.

Украина требует, чтобы к Сенцову допустили украинских врачей, которые выяснят состояние его здоровья. Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.