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Сенцов: Прекращаю голодовку под угрозой принудительного кормления

Олег Сенцов
17:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Олег Сенцов считает, что цель голодовки не достигнута, режиссер выразил благодарность тем, кто его поддерживал.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекращает голодовку с 6 октября из-за угрозы начала его принудительного кормления.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей", - говорится в заявлении О.Сенцова, распространенном его адвокатом Дмитрием Динзе в пятницу.

"Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - отмечается в заявлении.

Сенцов спустя 145 дней прекратил голодовку: что известно о его состоянии

Ранее в пятницу заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что О.Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины мая.

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Новости Украины, Голодовка Олега Сенцова, Олег Сенцов, Политзаключенный Сенцов.
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