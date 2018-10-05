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Украинские консулы в РФ добиваются личной встречи с Сенцовым

Ирина Геращенко
18:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Ирина Геращенко сообщила, что по словам адвоката, решение о прекращении голодовки – это личное решение О.Сенцова, о чем он написал соответствующее заявление.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что украинские консулы в России добиваются личной встречи политзаключенным Олегом Сенцовым, который заявил о прекращении голодовки, а уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вместе с украинскими врачами готовы немедленно вылететь к нему.

"Только что получила следующую информацию от МИД Украины: адвокат Олега Сенцова Андрей Динзе подтвердил, что Олег прекращает голодовку с завтрашнего дня. То есть, в субботу", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

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"Сейчас у нас нет точной информации о его текущем, реальном состоянии здоровья. Наши консулы добиваются личной встречи с Олегом, который является гражданином Украины. Наша омбудсвумен Л.Денисова готова немедленно вылететь к Олегу. Украинские врачи готовы выехать к Олегу, если будет допуск и разрешение Москвы", - подчеркнула И.Геращенко.

Она напомнила, что Украина готова немедленно забрать О.Сенцова и предоставить ему необходимое лечение и реабилитацию, и в обмен передать кого-либо из россиян, осужденных в Украине за тяжкие преступления.

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Новости Украины, Ирина Геращенко, Олег Сенцов, Росиия, РФ, Украинские консулы.
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