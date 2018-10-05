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Сотрудник Генпрокуратуры разоблачен на взятке

Прокуратура
19:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: НАБУ разоблачили сотрудника Генеральной прокуратуры в получении неправомерной выгоды в размере $15тыс.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП и при содействии Генинспекции Генпрокуратуры разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере $15тыс. прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

"Как установило следствие, чиновник ГПУ, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал $20тыс. за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием. В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказание в виде лишения свободы на срок 11-12 лет", - сообщает пресс-служба НАБУ.

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По условиям "сделки", $20тыс. старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый - $15тыс. - как задаток, остальные $5 тыс. - перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми соглашений о признании виновности.

Во время обысков детективы НАБУ обнаружили предмет неправомерной выгоды в размере $15 тыс.", - говорится в информации.

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Новости Украины, Взятка, Генеральная прокуратура Украины, Генпрокуратура, НАБУ, Украина.
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1 Комментарий
  • гость 05.10.2018 19:14

    Шоколадные реформы от Пети Порошенко

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