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В Украине прокомментировали "промедление" с утверждением нового посла Венгрии

МИД Украины
19:43 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: В Венгрии заявили, что Киев медлит с одобрением кандидатуры нового венгерского посла в Украине.

Отсутствие согласования Киевом кандидатуры нового посла Венгрии в Украине может быть сигналом о ее неприемлемости. Об этом в своем Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.

"Опять мы в чем-то виноваты? Или пресс-секретарь МИД Венгрии - не дипломат, или в очередной раз нагнетает. Объясняю: отсутствие агремана - может быть политическим сигналом; может быть сигналом о неприемлемости кандидатуры! Принимающая страна, не обязана никому ничего объяснять", - написал он.

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Как сообщалось ранее, реальная ситуация в Приднестровье далека от окончательного политического урегулирования конфликта, которое возможно только на базе закона 2005 года о специальном статусе Приднестровского региона в рамках независимой Молдовы.

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Новости Украины, Венгрия, МИД Украины, Посел с Венгрии, Украина.
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