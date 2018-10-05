Геращенко: Украина выполнила все части политического блока Минских соглашений

Первый заместитель Председателя ВР, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко отмечает, что, пролонгировав действие закона об особом статусе Донбасса, Украина выполнила все обязательства политического блока "Минска".

Об этом она сказала на пресс-конференции в Укринформе в рамках открытия выставки картин незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко.

"Украина теперь выполнила все пункты нашей части политического блока Минских соглашений. Российская Федерация ни одного пункта не выполнила - ни по безопасности, ни гуманитарного... Я считаю, что сейчас пришло время, когда весь мир, страны "нормандского формата", США, все наши партнеры из Европейского Союза, G7 должны требовать от РФ немедленного освобождения заложников", - подчеркнула она.

Геращенко также отметила, что это решение необходимо для усиления переговорного инструментария украинских дипломатов и международных партнеров Украины.

"Я очень надеюсь, что наши партнеры не только скажут "молодцы Верховная Рада, молодец Президент Украины. Мы приветствуем вас с принятием важного закона", но и будут сейчас апеллировать к РФ с требованием освободить Олега (Сенцова - ред.), Романа (Сущенко - ред.), Станислава Клиха, Карпюка Николая, Володю Балуха и 70 украинцев, крымских татар, которые находятся в РФ и Крыму. А также десятки военных и гражданских украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированном Донбассе", - сказала вице-спикер.

Она также прибавила, что теперь нет ни одной официальной позиции по поводу пролонгации Украиной действия данного закона.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым продолжается действие особого порядка местного самоуправления на Донбассе до 31 декабря 2019 года включительно. В тот же день Президент Петр Порошенко подписал его.