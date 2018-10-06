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Денисова сообщила, что РФ так и не предоставила информации о состоянии Балуха

Людмила Денисова
11:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Россия до сих пор не проинформировала о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха.

Российская Федерация до сих пор не предоставила информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха, который содержится в СИЗО оккупированного Россией Крыма, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обеспокоенная, что до сих пор нет новостей от РФ о Владимире Балухе и состояние его здоровья. Месяцами требую предоставить мне возможность посещения политзаключенного и информацию о состоянии его здоровья. Зато из РФ приходят ответы, которые не содержат никакой конкретики", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Она отметила, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ с ходатайством о допуске украинского омбудсмена к В.Балуху в СИЗО в г.Севастополь (Крым), но результатов рассмотрения этого ходатайства пока нет

"В то же время уполномоченный в РФ сможет посетить Кирилла Вышинского (руководителя "РИА Новости Украина" - прим. ред). О котором, кстати, якобы беспокоится. Ведь просит меня посетить заключенного, которого в Украине подозревают в государственной измене и удерживают в Херсонском СИЗО", - отметила Л.Денисова.

По словам украинского омбудсмена, К.Вышинский не жалуется на ухудшение самочувствия. "К нему я уже приезжала 2 раза. С ним постоянно общаются мои представители, передают необходимые качественные медикаменты. За 4,5 месяцев врачи 9 раз осматривали Кирилла Вышинского. Это подтверждает медицинская справка, которую я имею в руках", - сообщила Л.Денисова.

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В то же время она отметила, что к украинскому политзаключенному В.Балуху российский омбудсмен не ездила ни разу. "Да и справку о состоянии здоровья уполномоченный в РФ ни разу не предоставила. С нетерпением жду реальных шагов от РФ", - добавила Л.Денисова.

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Новости Украины, Владимир Балух, Информация, Людмила Денисова, РФ, Состояние здоровья.
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