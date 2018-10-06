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Украина допускает возможность введения биометрических виз для россиян

Проверка документов
12:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина допускает возможность введения биометрических виз для россиян на пограничных пунктах пропуска.

Украина допускает возможность введения биометрических виз для граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире UA:Харьков, передает УНН.

По его словам, система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ является эффективной.

"Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей - изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет. Этот банк будет доработан, мы в дальнейшем будем смотреть на его эффективность. Но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры - в том числе, по меньшей мере, предварительное информирование российских граждан, что они едут в Украину. Это решение СНБО", - сказал министр.

Он добавил, что контроль за передвижением россиян по Украине сегодня осуществляется, но частично.

"Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут. Тогда, если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - заявил Климкин.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований между двумя странами. Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам Украины.

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Новости Украины, Введение биометрических виз, Граждане РФ, Павел Климкин, Пограничные пункты пропуска.
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