Украина допускает возможность введения биометрических виз для россиян

Украина допускает возможность введения биометрических виз для граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире UA:Харьков, передает УНН.

По его словам, система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ является эффективной.

"Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей - изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет. Этот банк будет доработан, мы в дальнейшем будем смотреть на его эффективность. Но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры - в том числе, по меньшей мере, предварительное информирование российских граждан, что они едут в Украину. Это решение СНБО", - сказал министр.

Он добавил, что контроль за передвижением россиян по Украине сегодня осуществляется, но частично.

"Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут. Тогда, если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - заявил Климкин.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований между двумя странами. Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам Украины.