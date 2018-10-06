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Парубий сообщил, какие вопросы будут ключевыми в Раде

Верховная Рада
12:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что на следующей неделе Рада обсудит проект госбюджета на 2019 год и лишение неприкосновенности двух нардепов.

Ключевыми вопросами для Верховной Рады на следующей пленарной неделе будет утверждение в первом чтении проекта государственного бюджета на 2019 год и лишение неприкосновенности двух народных депутатов по представлению генерального прокурора Украины, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Вопросом №1 следующей недели будет бюджет. Согласно регламенту, мы должны принять в первом чтении бюджет до 20 октября", - сказал спикер журналистам в Тбилиси в субботу.

А.Парубий также напомнил, что Верховная Рада должна будет рассмотреть представление генерального прокурора Украина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности двух народных депутатов.

Как сообщалось, 4 октября народные депутаты не поддержали лишение неприкосновенности нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева.

Сегодня Геращенко закрыла заседание ВР, следующее состоится 16 октября

В понедельник, 8 октября, парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрит представления на лишение неприкосновенности народных депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесников. После этого эти вопросы могут быть вынесены в сессионный зал для принятия решения Рады.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Лишение неприкосновенности, Нардепы, Пленарная неделя, Проект госбюджета на 2019 год.
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