Парубий сообщил, какие вопросы будут ключевыми в Раде

Ключевыми вопросами для Верховной Рады на следующей пленарной неделе будет утверждение в первом чтении проекта государственного бюджета на 2019 год и лишение неприкосновенности двух народных депутатов по представлению генерального прокурора Украины, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Вопросом №1 следующей недели будет бюджет. Согласно регламенту, мы должны принять в первом чтении бюджет до 20 октября", - сказал спикер журналистам в Тбилиси в субботу.

А.Парубий также напомнил, что Верховная Рада должна будет рассмотреть представление генерального прокурора Украина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности двух народных депутатов.

Как сообщалось, 4 октября народные депутаты не поддержали лишение неприкосновенности нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева.

В понедельник, 8 октября, парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрит представления на лишение неприкосновенности народных депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесников. После этого эти вопросы могут быть вынесены в сессионный зал для принятия решения Рады.