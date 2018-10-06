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Адвокат Сенцова рассказал о его шансах выйти из голодовки

Акция МИД Украины #FreeSentsov
14:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Правозащитная организация Amnesty International в Украине считает недопустимым принудительно кормить незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова.

Правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о недопустимости принудительного кормления незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, сообщившего о прекращении с сегодняшнего дня голодовки, которой придерживался 145 дней. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения из тюрьмы!" – говорится в сообщении.

Шансы украинского политзаключенного Олега Сенцова выйти из голодовки оцениваются в 50/50%. Об рассказал его адвокат Дмитрий Динзе изданию Медуза. По словам адвоката, существует большой риск, что Сенцов не выйдет из голодовки из-за "необратимых процессов" во внутренних органах. "Неизвестно, как он выйдет из голодовки - 50 на 50%", - сказал он. По его данным, украинский политзаключенный находится в критическом состоянии. "У него под вопросом отказ правой почки, разложение печени. В связи с голодовкой у него развилась ишемия сердца", - рассказал адвокат.

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Напомним, 5 октября Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки. Он заявил, что в случае её продолжения к нему применили бы принудительное питание из-за его критического состояния.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - говорится в заявлении Сенцова.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе также рассказал, что в случае отказа прекращать голодовку режиссеру обещали сделать из него овощ. "Если бы ему не пригрозили принудительным кормлением, физической силой и тем, что из него будут делать овощ, он бы продолжил голодовку. Я так понимаю, что намерения врачей лабытнанговской больницы были достаточно серьезными", - пояснил адвокат.

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Новости Украины, 145 дней, Amnesty International, Олег Сенцов, Правозащитная организация, Прекращение голодовки, Принудительное кормление.
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