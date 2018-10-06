МИД Украины: Венгрия действует так, будто Закарпатье это ее территория

Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье является ее территорией. И если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям. Об этом "Зеркалу недели" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.

"Венгрия начала действовать так, будто Закарпатье ее территория. Дело не только в выдаче паспортов или создании должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области", - отметил Боднар.

По его словам, если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, "то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям".

"Наша цель - показать, что на регион распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - сказал замглавы МИД.