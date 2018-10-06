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МИД Украины: Венгрия действует так, будто Закарпатье это ее территория

МИД Украины
14:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье - ее территория, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье является ее территорией. И если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям. Об этом "Зеркалу недели" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает УНН.

"Венгрия начала действовать так, будто Закарпатье ее территория. Дело не только в выдаче паспортов или создании должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области", - отметил Боднар.

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По его словам, если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, "то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям".

"Наша цель - показать, что на регион распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - сказал замглавы МИД.

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Новости Украины, Василий Боднар, Венгрия, Закарпатье, МИД Украины.
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