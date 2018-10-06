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Стала известна причина откладывания переименования двух областей

Верховная Рада
15:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Андрей Парубий сообщил, что вопрос переименования областей не отложен - сейчас идет поиск необходимых 226 голосов для направления соответствующих законопроектов в Конституционный суд, и в ближайшие недели такие голоса будут найдены.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что причина, почему откладывается рассмотрение проектов изменений в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей, заключается в том, что не все фракции определились по поддержке этих изменений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Не все фракции еще приняли окончательное решение о поддержке этих законопроектов. Для меня очень важно, чтобы когда эти вопросы рассматривали в зале, у нас гарантированно было 226 голосов... Я убежден, что эти названия следует изменить, и я готов еще неделю подождать, чтобы фракции определились", - сообщил Парубий.

При этом он отметил, что вопрос переименования областей не отложен - сейчас идет поиск необходимых 226 голосов для направления соответствующих законопроектов в Конституционный суд, и выразил уверенность, что в ближайшие недели такие голоса будут найдены.

Глава Верховной Рады сообщил, что по этому вопросу в нескольких фракциях продолжаются дискуссии. "Некоторые депутаты считают, что переименование (Днепропетровской области - ред.) должно быть на Днепровскую. В законопроекте - на Сичеславскую. Было бы глупо, если бы мы в дискуссии между Днепровской и Сичеславской не приняли решение вовсе", - сказал Парубий, отметив при этом, что в Верховной Раде не зарегистрирован законопроект о переименовании Днепропетровской области на Днепровскую.

Парубий сообщил, какие вопросы будут ключевыми в Раде

"Поэтому даже если бы мы в зале нашли компромисс по Днепровской области - нет такого законодательного предложения", - пояснил он.

В то же время дискуссии о переименовании Кировоградской области на Кропивницкую, по словам Парубия, содержат меньше разногласий в позициях сессионного зала.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Украина.
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