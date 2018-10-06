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"Смерти мы не нужны": Клых написал письмо Сенцову

Станислав Клых
16:30 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинский политзаключенный Станислав Клых в письме к Олегу Сенцову просил его прекратить голодовку и пожелал ему вернуться в скором времени к семье и детям.

Украинский политзаключенный Станислав Клых написал письмо другому узнику Кремля украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Фото письма опубликовала на своей странице правозащитница Мария Томак. Она отметила, что письмо было написано до объявления Сенцова о завершении голодовки. Оно так и не попало к режиссеру. 

"Оно (письмо - прим. ред) не успело попасть в руки Олега до того, как он прекратил голодовку, но, надеюсь, попадет после. В качестве моральной поддержки", - написала правозащитница.

В письме Сенцову Клых пишет: "Здравствуй, Олег! Передаю тебе большой привет из тюрьмы г.Верхнеуральска Челябинской обл. Слежу за твоим состоянием и голодовкой в "Новой газете". Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку. Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра. С момента твоей голодовки проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания, за это, думаю, мы все тебе благодарны. Станислав Клых ФКУ-Т Верхнеуральск P.S. Получил от тебя открытки ещё в Грозном в 2016-м. Желаю, не смотря ни на что, вернуться к твоим детям".

5 октября Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки. Он отметил, что в случае ее продолжения к нему применили бы принудительное питание из-за его критического состояния. Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Новости Украины, Внимание, Олег Сенцов, Письмо, Поддержка, Прекращение голодовки, Призыв, Проблема политзаключенных, Станислав Клых.
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