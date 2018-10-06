Парубий: Будет "непростая дискуссия" по второму чтению законопроекта об украинском языке

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует конструктивное рассмотрение во втором чтении законопроекта о работоспособности государственного языка. Об этом спикер сказал журналистам, находясь с рабочим визитом в Грузии, информирует пресс-служба Аппарата парламента.

"Остается языковая комиссия, и остается омбудсмен - Уполномоченный по вопросам языка в Украине. То есть уязвимые моменты, которые могли быть основанием для дискуссий и двоякой трактовки (в частности относительно создания институции языковых инспекторов - ред.), изъяты из закона уже в первом чтении", - отметил Председатель ВР.

При этом он заметил, что был избран "тот закон, который является самым глубоким и наиболее универсальным, и, главное, дает не просто декларацию, а дает инструментарий - как соблюдать выполнение данного закона, в том числе, через эти структуры, которые предлагается ввести, в частности, через Уполномоченного по вопросам языка". Вместе с тем, по объяснению Председателя Верховной Рады, данным законом предусмотрены "очень большие и значительные переходные этапы для того, чтобы не было никакого шока, недоразумения, чтобы была возможность адаптироваться к действию данного закона".

В то же время Парубий выразил убеждение, что общая "философия данного закона останется и во втором чтении, а правки, которые будут внесены, будут иметь технический, регулирующий эффект".

Также, по его словам, нормы законопроекта уже в первом чтении адаптированы к тем законодательным актам, которые были приняты парламентом за последний год в языковом аспекте, в частности, к закону об образовании и закону о квотах на телевидении и радио.

"Я надеюсь, что хотя дискуссия ко второму чтению будет острой, эмоциональной, потому, что вопрос языка в Украине все время вызывал эмоции, думаю, она будет конструктивной, и мы так же конструктивно сможем найти консенсус в зале и принять данный закон во втором чтении", - выразил уверенность Парубий.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым предлагается создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и уполномоченного по защите государственного языка.

Председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий прогнозирует тяжелую работу и значительное сопротивление некоторых депутатов при подготовке законопроекта ко второму чтению.