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Парубий: Украина, Грузия и Молдова должны выработать общую стратегию против РФ

Андрей Парубий
08:55 Сегодня Телеграф
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что Украина, Молдова и Грузия должны дать ответ России из-за оккупации территорий.

Общая история и общие вызовы объединяют Украину, Грузию и Молдову, ведь все эти страны испытали оккупацию со стороны РФ. Об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на открытии сессии инаугурации (первой) Межпарламентской ассамблеи Украины, Грузии и Республики Молдова, сообщаетпресс-служба Верховной Рады Украины.

"Общая история и общие вызовы нас объединяют. Наши страны не на словах чувствуют ужас оккупации - и в Молдове, и в Грузии, и в Крыму, и в Донецкой и Луганской областях находятся оккупационные войска России, и придется сообща давать ответ на эти вызовы", - сказал Парубий.

Он отметил, что всех объединяет желание отстоять независимость и защитить свои страны. Ведь угроза, идущая от Российской Федерации, часто не только милитарная. "Агрессия идет во всех сферах: в энергетической, информационной, духовной, через кибератаки. Мы это чувствуем каждый день. Поэтому выработка общей стратегии - одно из заданий, стоящих перед нами. Решая вопрос, следует помнить, что необходимо нести ответственность друг за друга", - отметил Парубий.

Отмечая опыт Грузии, которая, имея оккупированные территории, в то же время быстро поднимает экономику и является для Украины примером, Андрей Парубий выразил уверенность, что фундамент, который сейчас закладывается, будет иметь большую перспективу.

"Залогом является большая дружба между нашими странами. Победа будет за нами, потому что за нами правда и за нами Бог", - отметил Председатель Верховной Рады Украины.

Напомним, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует конструктивное рассмотрение во втором чтении законопроекта о работоспособности государственного языка. При этом он заметил, что был избран "тот закон, который является самым глубоким и наиболее универсальным, и, главное, дает не просто декларацию, а дает инструментарий - как соблюдать выполнение данного закона, в том числе, через эти структуры, которые предлагается ввести, в частности, через Уполномоченного по вопросам языка". 

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Новости Украины, Андрей Парубий, Грузия, Молдова, Оккупация РФ, Ответ, Украина.
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1 Комментарий
  • АНДРЮША 07.10.2018 09:19

    НЕ ШАНОВНИЙ пане парубій ІЗ ВАШОЮ ДИКЦІЄЮ ІДІТЬУСРАКУ

    ответить
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