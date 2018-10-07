Геращенко поблагодарила журналистов за информацию о Донбассе

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что восстановление территориальной целостности Украины должно стать нашей национальной идеей, и призывает журналистов больше внимания уделять теме Донбасса. Об этом она написала в субботу в Facebook.

"Благодарю всех журналистов, уделяющих внимание проблеме Донбасса. Эти материалы не набирают много лайков и не очень популярны, потому что в мирных городах Украины немало граждан стремятся забыть о войне, закрыть глаза на нее, делать вид, что она уже закончилась, что она далеко и их не касается. Это не так. Война - рядом. Ежедневно погибают или получают ранения наши военные. И до полного восстановления нашей территории - еще долгий путь. Восстановление территориальной целостности должно стать нашей национальной идеей и заданием всего общества и политикума", - отметила Геращенко.

Как сообщалось ранее, вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко получила два письма от украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Романа Сущенко. Геращенко передали их адвокаты и родные политзаключенных.