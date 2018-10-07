Геращенко поблагодарила журналистов за информацию о Донбассе
Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала журналистов больше внимания уделять теме Донбасса.
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что восстановление территориальной целостности Украины должно стать нашей национальной идеей, и призывает журналистов больше внимания уделять теме Донбасса. Об этом она написала в субботу в Facebook.
"Благодарю всех журналистов, уделяющих внимание проблеме Донбасса. Эти материалы не набирают много лайков и не очень популярны, потому что в мирных городах Украины немало граждан стремятся забыть о войне, закрыть глаза на нее, делать вид, что она уже закончилась, что она далеко и их не касается. Это не так. Война - рядом. Ежедневно погибают или получают ранения наши военные. И до полного восстановления нашей территории - еще долгий путь. Восстановление территориальной целостности должно стать нашей национальной идеей и заданием всего общества и политикума", - отметила Геращенко.
Как сообщалось ранее, вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко получила два письма от украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Романа Сущенко. Геращенко передали их адвокаты и родные политзаключенных.