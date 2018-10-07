Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба

Узник Кремля Павел Гриб будет переведен в следственный изолятор города Краснодар для проведения повторных следственных действий. Об этом сообщил "Прямому" отец политзаключенного Игорь Гриб.

"Буквально только что я получил информацию от адвоката, что Павел будет переведен назад в Краснодар, в следственный изолятор, для проведения повторных следственных действий. Они будут проходить 17-18 числа в городе Краснодар. То есть, состоится или уже происходит этапирование в Краснодар", - сказал он.

Раньше, адвокат Павла Гриба Марина Дубровина заявляла о плохом состоянии здоровья украинского политзаключенного.

23 июля 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде города Ростов-на-Дону началось первое судебное заседание по сути дела Павла Гриба.

В июле Павел сообщил адвокату, что во время этапирования в СИЗО Ростова-на-Дону из Краснодара его жестоко избили сокамерники. Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси, куда он поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), его обвиняют в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

Адвокат Гриба сообщила, что Европейский суд по правам человека требует от России доступа украинских врачей к парню, чтобы оценить состояние его здоровья. По сообщению родителей, 19-летний Павел Гриб из-за инвалидности должен постоянно принимать поддерживающие препараты.