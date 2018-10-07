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Тука не исключает примирение Украины и РФ, но при условии

Георгий Тука
12:24 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука не исключает примирения Украины и России, но при наличии "обоюдного желания".

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука не исключает возможного примирения между Россией и Украиной при наличии "обоюдного желания", сообщает Главред.

При этом чиновник подчеркнул, что никогда не считал россиян и украинцев "братскими народами".

"Моя личная позиция: я никогда не считал россиян "братским народом". Для меня чуждо понятие "братские народы". Если мы – братья, тогда кто из нас Каин, а кто – Авель? Я думаю, риторический вопрос", - сказал спикер.

По словам Туки, отношения между странами могут со временем наладиться, поскольку в России далеко не все граждане поддерживают политику нынешнего лидера.

"Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя "элитой", доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен", - сказал он.

Чиновник добавил, что возобновление отношений возможно только в случае реального желания со стороны России. В противном случае страны будут только отдаляться.

"Сценарий присоединения Крыма к Турции вряд ли возможен", -  заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки.

Он пояснил, что Турция – это страна-член НАТО и вряд ли найдутся какие-то механизмы, которые бы спровоцировали Турцию на аннексию этой территории. "Территория Крыма по всем международным стандартам, в том числе и Турции, признана территорией Украины. Никто никаких международных заявлений не делал и шагов не предпринимал. Я с трудом могу себе представить, какова будет реакция наших союзников, если вдруг Турция заявит о каких-то своих фантазиях и претензиях на Крым", - подчеркнул Тука во время чата в "Главреде".

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин  допускает возможность введения биометрических виз для граждан России. По его словам, система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ является эффективной. Он добавил, что контроль за передвижением россиян по Украине сегодня осуществляется, но частично.

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Новости Украины, Георгий Тука, Крым, Обоюдное желание, Примирение, РФ, Турция, Украина.
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1 Комментарий
  • комиш 07.10.2018 12:35

    Вже всі ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ , ТАКІ ЯК МЕДВЕДЧУК, ПОРОШЕНКО, ПАРУБІЙ, ТУКА починають зондувати грунт по КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ ПЕРЕД ПУТІНСЬКОЮ ФАШИСЬКОЮ РОСІЄЮ ! ЧОТИРИ РОКИ ВОНИ НАЖИВАЮТЬСЯ , ТОРГУЮЧИ КРОВ'Ю ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, ТЕПЕР ВИРІШИЛИ, ЩО БІЛЬШІ ПРИБУТКИ ОТРИМАЮТЬ ВІД КАПІТУЛЯЦІЇ !!! ЗРАДНИКІВ ГЕТЬ !

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