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Порошенко назвал самую важную реформу

Петр Порошенко
20:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Реформа образования начинает приносить плоды и первые изменения уже можно увидеть в школе.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что реформа образования сейчас является самой важной, и первые изменения уже можно увидеть в школе.

Об этом он сказал на церемонии награждения лучшего учителя Украины Global Teacher Prize Ukraine.

"Воспитание и будущее формирование личности зависит от двух факторов: первое - это родители, второе - это учителя. Если меня спросить, какая реформа самая важная, я скажу, что это реформа образования. И эта реформа начинает приносить свои плоды. И если есть какие-нибудь сомнения по этому поводу, придите и посмотрите на наших современных первоклассников, которые учатся по программе "Новая украинская школа". Посмотрите, как они бегут в школу, потому что им там нравится, посмотрите, как их там встречают учителя. И это уже огромные перемены, которые происходят", - акцентировал Порошенко.

Он отметил, что эти дети будут теми украинцами, которые будут жить в Европейском Союзе, а Украина, по его убеждению, будет членом Европейского Союза. "И они будут способствовать тому, чтобы наша страна и наш народ вернулись в семью европейских народов", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что сейчас, с началом реформы средней школы, также внедряется и инклюзивное обучение, и среди учителей, участвовавших в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine, есть те педагоги, которые специализируются на инклюзивном образовании.

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По словам Президента, важность этого заключается не просто в том, что в обществе меняется отношение к людям с особыми потребностями, но и в том, что с изменением сознания дети также воспитываются в уважении к своей стране и своему народу.

Также на церемонии Порошенко вручил подарки учителям, которые вышли в финал Global Teacher Prize Ukraine.

Как сообщалось, 7 октября в Украине отмечается День учителя. В этот день объявят финалиста премии Global Teacher Prize Ukraine. В целом в конкурсе соревновалось около 2000 учителей со всей страны. Победитель получит денежный приз в 250 тыс. грн и сможет принять участие в мировом конкурсе Global Teacher Prize.

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Новости Украины, День учителя, Петр Порошенко, Реформа образования, Школа.
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