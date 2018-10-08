Регламентный комитет ВР начал рассмотрение представления на Колесникова

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины начал рассмотрение представления Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова, передает УНН.

На заседание Комитета пришел Генпрокурор Юрий Луценко. Также есть и народный депутат Дмитрий Колесников.

К слову, народный депутат от оппозиционного блока Михаил Папиев заявил, что он вместе с Дмитрием Колесниковым входит в одну фракцию, поэтому имеет конфликт интересов по этому вопросу и не будет участвовать в голосовании.

Напомним, 18 сентября в Верховную Раду поступили представления от Генерального прокурора о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

Как сообщалось, в мае Генпрокурор уже направлял в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепов Дунаева, Колесникова и Вилкула. Однако эти представления не были рассмотрены комитетом, в частности потому, что депутаты, указанные в них, не ознакомились с этими документами.