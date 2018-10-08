День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Радары на дорогах: в МВД рассказали, как будут штрафовать за превышение скорости
В полиции рассказали, как будут штрафовать за превышение скорости
Новости: Аномально высокое: в КИУ назвали количество кандидатов в президенты Украины
Аномально высокое: в КИУ назвали количество кандидатов в президенты Украины
Новости: Судейские записки боя Нурмагомедов - Макгрегор
Судейские записки боя Нурмагомедов - Макгрегор
Новости: Первая ступень Falcon 9 приземлилась на космодром в Калифорнии
Первая ступень Falcon 9 приземлилась на космодром в Калифорнии

НАПК внесло предписание министру энергетики и. о главы ФГИ

НАПК
11:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нацагентство по предотвращению коррупции после внеплановых проверок внесло предписания министру энергетики Игорю Насалику и и.о главы ФГИ Виталию Трубарову.

НАПК после внеплановых проверок на ГП "Первомайскуголь" и в ФГИУ внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову. Об этом говорится на сайте НАПК.

"НАПК установило, что руководство Государственного предприятия "Первомайскуголь" нарушило требования части пятой статьи 62 и части первой статьи 64 Закона Украины "О предупреждении коррупции". А именно до 1 июня 2018 года в структуре ГП "Первомайскуголь" отсутствовала должность ответственного за реализацию антикоррупционной программы (Уполномоченного). Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции требует проведения служебного расследования с целью выявления причин отсутствия Уполномоченного в структуре ГП "Первомайскуголь", - говорится в сообщении.

В НАПК предупредили о звонках мошенников декларантам

По результатам проверки внесено предписание и и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины. Установлено, что должностные лица фонда не организовали проведение специальной проверки в отношении победителя конкурса на должность, которая предусматривает занятие ответственного или особо ответственного положения.

Нацагентство требует устранить выявленные нарушения и провести служебное расследование с целью выявления причин, способствовавших неисполнению должностными лицами Фонда государственного имущества Украины требований части первой статьи 56, частей первой и третьей статьи 57 Закона Украины "О предотвращении коррупции", по результатам которого принять меры в установленном законом порядке.

Предписания Национального агентства являются обязательными к выполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Виталий Трубаров, И.о главы ФГИ, Игорь Насалик, НАПК, Предписание, Проверки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Тука не исключает примирение Украины и РФ, но при условии Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба Геращенко поблагодарила журналистов за информацию о Донбассе

Последние новости

В Киеве состоялся престижный международный марафон Правительство одобрило концепцию развития гражданского образования Ястремская стартовала с победы на турнире в Гонконге
Сегодня читают
01 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
02 Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
03 Порядок получения субсидии в Украине
04 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
05 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в седьмом выпуске (Видео)
Новости сегодня
13:56 Смешные фотожабы для тех, кто устал на работе
13:54 Украинского журналиста Сущенко этапировали к месту отбывания наказания в РФ
13:47 В Карпатах умер турист
13:39 Гвинет Пэлтроу опубликовала в Instagram первые снимки с медового месяца
13:35 Во Львовской области нашли удивительный гриб-великан
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Детские и школьные снимки украинских политиков
Детские и школьные снимки украинских политиков
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки
Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь