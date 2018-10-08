НАПК внесло предписание министру энергетики и. о главы ФГИ

НАПК после внеплановых проверок на ГП "Первомайскуголь" и в ФГИУ внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову. Об этом говорится на сайте НАПК.

"НАПК установило, что руководство Государственного предприятия "Первомайскуголь" нарушило требования части пятой статьи 62 и части первой статьи 64 Закона Украины "О предупреждении коррупции". А именно до 1 июня 2018 года в структуре ГП "Первомайскуголь" отсутствовала должность ответственного за реализацию антикоррупционной программы (Уполномоченного). Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции требует проведения служебного расследования с целью выявления причин отсутствия Уполномоченного в структуре ГП "Первомайскуголь", - говорится в сообщении.

По результатам проверки внесено предписание и и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины. Установлено, что должностные лица фонда не организовали проведение специальной проверки в отношении победителя конкурса на должность, которая предусматривает занятие ответственного или особо ответственного положения.

Нацагентство требует устранить выявленные нарушения и провести служебное расследование с целью выявления причин, способствовавших неисполнению должностными лицами Фонда государственного имущества Украины требований части первой статьи 56, частей первой и третьей статьи 57 Закона Украины "О предотвращении коррупции", по результатам которого принять меры в установленном законом порядке.

Предписания Национального агентства являются обязательными к выполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.