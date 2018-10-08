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Аномально высокое: в КИУ назвали количество кандидатов в президенты Украины

Голосование в 2015 году
12:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Комитет избирателей Украины проинформировал, что уже 28 украинских политиков заявили о намерении принимать участие в выбраз президента.

По состоянию на понедельник, 8 октября, 28 украинских политиков уже заявили о намерениях принимать участие в президентской избирательной кампании, рассказал генеральный директор ВОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель, отметив, что такое количество кандидатов является аномально высоким.

"Наша организация проводит мониторинг разных сфер избирательной кампании и мониторинг активности работы политических партий, и наши результаты показывают, что по состоянию на сегодня уже 28 политиков заявили о своих намерениях принимать участие в президентской избирательной кампании, такой активности в украинской истории ещё не было. Мы имеем чрезвычайно аномально высокую активность кандидатов в президенты", - сообщил А.Кошель на международной конференции" Деньги в политике: как политические партии готовятся к выборам" недельное в Киеве.

Он отметил, что речь идет лишь о тех потенциальных кандидатах, которые заявляли о своих намерениях принять участие в президентских выборах или о тех, о которых заявляли лидеры политических партий.

По прогнозам А.Кошеля, Украину ожидает чрезвычайно горячая президентская избирательная кампания, которая де-факто уже стартовала и продолжается несколько недель.

"Для того, чтобы политическая партия проводила полноценную кампанию только наружной рекламы, нужно для одной партии 18 млн гривень в месяц. Кто-то из партий вел полноценную кампанию, кто частичную кампанию, но в целом, по нашим подсчетам, только на бордовую кампанию, то есть на борды и ситилайты, за последние четыре месяца потенциальные кандидаты (в президенты - прим. ред.) потратили около полумиллиарда гривень", - отметил он.

По его словам, эта сумма очень большая и "несоизмерима" с теми цифрами, которые подают партии в финансовых отчетах в НАПК.

В этой связи Кошель подчеркнул, что действительно есть все подозрения в том, что партии используют теневые схемы финансирования рекламы.

Эксперт объясняет активность потенциальных кандидатов в президенты с парламентскими выборами, проведение которых запланировано на осень 2019 года.

"Есть искушение обменять даже свой небольшой рейтинг, невысокий результат обменять на проходное место в списке, или создать базу для участия своей политической силы в парламентских выборах", - считает А.Кошель.

Проведение очередных выборов президента Украины запланировано на весну 2019 года, очередных выборов народных депутатов – на осень 2019 года.  Избирательная кампания в Украине стартует 31 декабря 2018 года. Выборы президента Украины 2019 состоятся уже 31 марта. Предстоящие президентские выборы станут седьмыми и обойдутся бюджету страны в 2,4 млрд гривен. Все что нужно знать об избирательной кампании 2019.

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Новости Украины, Выборы президента Украины 2019, Кандидаты, КИУ, Количество кандидатов, Политики, Президентские выборы в Украине.
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