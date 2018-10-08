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Луценко рассказал, какое наказание может грозить Колесникову

Дмитрий Колесников
14:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: opposition.org.ua

Новости Украины: Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что нардепу Дмитрию Колесникову в случае доведения его вины в суде грозит до 8 лет лишения свободы.

Следствие по делу нардепа Дмитрия Колесникова собрало достаточно доказательств для сообщения подозрения в незаконном отчуждении двух производственных цехов ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады". Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.

"Считаю, что это дело достаточно проработано, и в ближайшее время, если Верховная Рада предоставит нам такую возможность, господин Колесников получит подозрение", - сказал он.

Генпрокурор рассказал, что следователи собрали достаточно доказательств вины Колесникова, однако необходимо провести еще некоторые оперативные мероприятия.

"Если говорить откровенно, то никто не собирается прослушивать народного депутата сейчас, но изучить его телефонные соединения в период, который мы исследуем, сделать еще несколько законом разрешенных следственно-оперативных действий, нужно", - отметил Луценко.

Он прибавил, что по делу Колесникова проведены все необходимые экспертизы. В случае доведения его вины в суде, нардепу грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

"Но об этом рано говорить. Нам еще надо пройти много этапов: снятие депутатской неприкосновенности, вручение подозрения, завершение досудебного следствия", - резюмировал генпрокурор.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации деятельности парламента признал законным представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Дмитрия Колесникова. Ему инкриминируют умышленное злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжелые последствия государственным интересам (ч. 2 с. 364 УКУ).

Регламентный комитет ВР начал рассмотрение представления на Колесникова

В частности, следствие считает, что Колесников, находясь в должности председателя Агентства госимущества в 2014 году, незаконно подписал документы, которые позволили отчуждение двух цехов из целостного имущественного комплекса ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в городе Днипро. В результате это госпредприятие утратило возможность изготовлять ракеты "Смерч", "Ураган" и "Град".

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Новости Украины, Вина, Дмитрий Колесников, Лишение свободы, Нардеп, Оппоблок, Сообщение подозрения, Суд, Юрий Луценко.
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