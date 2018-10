Вице-премьер убеждена в поражении пророссийских сил на выборах

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе уверена, что на выборах в Украине в 2019 году открыто пророссийский кандидат не сможет одержать победу.

2019 is the election year – in #UA and #EU. 2019 is also the year of #Brexit.

The Ukrainian elections will be hot, but one thing is sure: none openly pro-Russian candidate will win. What about Europe? We shouldn’t let EU turn from a Gulliver to a bunch of Lilliputs. #uauktoday

— Ivanna Klympush (@IKlympush) 8 октября 2018 г.