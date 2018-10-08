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В Германии заявили, что Украина должна остаться страной-транзитером газа

Транспортировка газа
15:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Германия считает проект "Северный поток 2" вполне реальным, но в то же время настаивает на сохранении Украиной ее транзитной роли.

Германия рассматривает проект "Северный Поток 2" как путь диверсификации своего энергетического импорта, но при этом настаивает на сохранении Украиной ее транзитной роли. Позицию федерального правительства повторила в понедельник его представитель Мартина Фитц на брифинге в Берлине.

"Федеральное правительство считает проект "Северный Поток 2" абсолютно рациональным. В то же время федеральный канцлер не раз указывала, что этот проект является, в первую очередь, экономическим, но имеет также политическое измерение, где должно быть четко указано то, как должна быть прописана украинская транзитная роль после 2019 года", - сказала представитель немецкого Кабинета.

Она напомнила, что канцлер Ангела Меркель не раз говорила, что Германия имеет диверсифицированное энергоснабжение, и эта тенденция должна сохраняться. Это означает, что ФРГ помимо России получает газ из других источников, в том числе, Великобритании, Нидерландов, Норвегии. По оценкам специалистов, на которые сослалась Фитц, потребность страны в газе будет лишь расти.

Украина возобновила импорт газа из Словакии

Как сообщалось, проект "Северный поток - 2" предусматривает строительство новой нити газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию рядом с уже действующим "Северным потоком". Его мощность должна составлять 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко несколько дней назад заявил в украинских СМИ: если проект газопровода "Северный поток - 2" через Балтику будет реализован, то Украина будет добиваться компенсации 12 млрд долларов в международном арбитраже.

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Новости Украины, Германия, Роль, Северный поток-2, Сохранение, Строительство, Транзитер газа, Украина.
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