В Германии заявили, что Украина должна остаться страной-транзитером газа

Германия рассматривает проект "Северный Поток 2" как путь диверсификации своего энергетического импорта, но при этом настаивает на сохранении Украиной ее транзитной роли. Позицию федерального правительства повторила в понедельник его представитель Мартина Фитц на брифинге в Берлине.

"Федеральное правительство считает проект "Северный Поток 2" абсолютно рациональным. В то же время федеральный канцлер не раз указывала, что этот проект является, в первую очередь, экономическим, но имеет также политическое измерение, где должно быть четко указано то, как должна быть прописана украинская транзитная роль после 2019 года", - сказала представитель немецкого Кабинета.

Она напомнила, что канцлер Ангела Меркель не раз говорила, что Германия имеет диверсифицированное энергоснабжение, и эта тенденция должна сохраняться. Это означает, что ФРГ помимо России получает газ из других источников, в том числе, Великобритании, Нидерландов, Норвегии. По оценкам специалистов, на которые сослалась Фитц, потребность страны в газе будет лишь расти.

Как сообщалось, проект "Северный поток - 2" предусматривает строительство новой нити газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию рядом с уже действующим "Северным потоком". Его мощность должна составлять 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко несколько дней назад заявил в украинских СМИ: если проект газопровода "Северный поток - 2" через Балтику будет реализован, то Украина будет добиваться компенсации 12 млрд долларов в международном арбитраже.