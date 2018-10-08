Суд принял решение по проведению ряда экспертиз письма Януковича к Путину

Оболонский райсуд Киева отказал платному адвокату Януковича Александру Горошинскому в удовлетворении ходатайства о проведении ряда экспертиз писем экс-президента Виктора Януковича, в том числе и к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Да, адвокат Януковича подал в суд ходатайство о назначении экспертиз комиссии относительно различных экспертов по письмам Януковича, которые якобы существовали, к представителям стран-гарантов Соглашения о мирном урегулировании, а именно - Германии, Франции, Польши. Также Горошинский просил предоставить экспертам для исследования якобы существующее большое письмо Януковича к Путину, приложением к которому вроде бы и послужило обращение Януковича от 1 марта 2014 года.

Госадвокат Януковича Юрий Рябовол поддержал коллегу, прокуроры же возражали против удовлетворения этого ходатайства.

"Суд принял решение в возобновлении судебного следствия по проведению экспертиз отказать", - сказал Девятко.

Ранее Горошинский заявлял, что Янукович обращался и к странам-гарантам, и к Путину, и что Янукович был готов ждать помощи и из РФ, и из Европы.

Горошинский во время своей речи отмечал, что экспертизы видеофайлов, которые есть в деле, должны были проводить не лингвисты, а комиссия экспертов из разных сфер.

Также Горошинский во время своеего выступления упоминал заключения экспертов относительно нескольких интервью и выступлений Януковича после его выезда из Украины.

Отдельно этот адвокат Януковича уточнил, что, по мнению защиты, у Януковича нет статуса подозреваемого. Также он выразил мнение защиты, что якобы в уголовном производстве были нарушены сроки расследования, и попросил закрыть уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, экс-президента Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.