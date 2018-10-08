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Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию

Петр Порошенко на встрече с новыми членами ЦИК
17:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что Россия будет активно вмешиваться в предстоящую избирательную кампанию в Украине.

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия планирует активное вмешательство в предстоящую избирательную кампанию в Украине. Об этом он заявил во время встречи с членами нового состава ЦИК, которую транслировали в прямом эфире украинские информационные телеканалы.

"Мы уже сейчас видим и с точки зрения информации наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию (в Украине — прим. ред.) и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы", — сказал Порошенко.

В связи с этим глава государства отметил, что рассчитывает на эффективную работу членов Центризбиркома и эффективные средства противодействия российским планам для защиты выбора украинского народа.

Порошенко также подчеркнул важность противодействия подкупа избирателей, технологии, которая, по его словам, является "одной из форм вмешательства в выборы из-за денег, которые идут с России".

"Я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом усложняют этот процесс (подкуп избирателей — прим. ред.) и увеличивают ответственность", — подчеркнул он, добавив, что соответствующие проекты законодательных предложений готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ.

Как известно, очередные выборы Президента Украины запланированы на последнее воскресенье марта 2019 года. Верховная Рада 18 сентября увеличила состав Центризбиркома с 15 до 17 человек.

ЦИК тайным голосованием избрала нового главу

20 сентября депутаты уволили 13 членов комиссии из-за завершения срока их полномочий и назначила 14 новых членов ЦИК. 5 октября на заседании ВР эти 14 членов Центральной избирательной комиссии принесли присягу членов комиссии и приступили к выполнению полномочий.

В то же время свои должности сохраняют избранная в апреле 2014 по квоте "Свободы" Екатерина Махницкая, а также Олег Диденко, который избирался по квоте партии "УДАР", срок полномочий которых заканчивается в 2021 году.

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Новости Украины, Вмешательство, Избирательная кампания в Украине, Петр Порошенко, РФ.
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