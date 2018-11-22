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Официально стало известно, кто возглавил "Оппозиционный блок"

Официально стало известно, кто возглавил &quot;Оппозиционный блок&quot;
11:34 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Верховная Рада назначила нового главу фракции "Оппозиционный блок".

На заседании в четверг Андрей Парубий, Председатель Верховной Рады, официально объявил, что главой фракции "Оппозиционный блок" стал народный депутат Вадим Новинский. Заместителями новоизбранного главы избрали Александра Викула и Юрия Воропаева.

Кроме того, стало известно, что из состава фракции вышли три народных депутата. 

"Заявляю о выходе из фракции "Оппозиционный блок" народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе", – об этом заявил спикер Верховной Рады на пленарном заседании в четверг.

Также в Верховной Раде Украины объявили о создании межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За життя".

"Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата в президенты

"Сопредседателями межфракционного объединения стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович", - объявил Андрей Парубий на пленарном заседании.

После чего он обратил внимание, что "Оппозиционная платформа – За життя" – это не депутатская группа, а межфракционное объединение.

Напоминаем, что фракция "Оппозиционный блок" на заседании 20 ноября исключила Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Такое решение обосновал  Александр Викула формулировкой "за предательство интересов избирателей".

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Верховная Рада, ВРУ, Вадим Новинский, Оппозиционный блок, Оппоблок.
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