Официально стало известно, кто возглавил "Оппозиционный блок"

Новости Украины: Верховная Рада назначила нового главу фракции "Оппозиционный блок".

На заседании в четверг Андрей Парубий, Председатель Верховной Рады, официально объявил, что главой фракции "Оппозиционный блок" стал народный депутат Вадим Новинский. Заместителями новоизбранного главы избрали Александра Викула и Юрия Воропаева.

Кроме того, стало известно, что из состава фракции вышли три народных депутата.

"Заявляю о выходе из фракции "Оппозиционный блок" народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе", – об этом заявил спикер Верховной Рады на пленарном заседании в четверг.

Также в Верховной Раде Украины объявили о создании межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За життя".

"Сопредседателями межфракционного объединения стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович", - объявил Андрей Парубий на пленарном заседании.

После чего он обратил внимание, что "Оппозиционная платформа – За життя" – это не депутатская группа, а межфракционное объединение.

Напоминаем, что фракция "Оппозиционный блок" на заседании 20 ноября исключила Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Такое решение обосновал Александр Викула формулировкой "за предательство интересов избирателей".