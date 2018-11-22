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Стало известно, кто будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе

Стало известно, кто будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе
13:02 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгения Марчука, ранее представлявшего страну в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в безопасностной группе. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе, в которой представлял Украину, о чем 2 октября сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Е.Марчук – бывший глава СБУ, экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО, экс-премьер-министр Украины, генерал армии.

Напомним, 2 октября из-за возраста 80-летний Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.

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Все по теме:

Донбасс, Леонид Кучма, Евгений Марчук, Минские договоренности, Конфликт на Донбассе, ТГК.
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