Интеграция в ЕС и НАТО: Порошенко с пламенной речью выступил в Раде

Новости Украины: Внесение изменений в Конституцию обяжет любую украинскую власть обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию обяжет любую украинскую власть и все ее ветви обеспечить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Я почти не сомневаюсь в том, что Верховная Рада в первом чтении точно поддержит проект изменений в Конституцию. Они силой Основного закона обяжут украинскую власть, – подчеркиваю, любую и все ее ветви – обеспечивать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО", - сказал П.Порошенко, обращаясь к народным депутатам во время рассмотрения в Верховной Раде в четверг проекта изменений в Конституцию о стратегическом курсе страны на интеграцию в ЕС И НАТО.

"Это – дополнительная гарантия от реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил. Угрозу такого реванша я точно не хочу преувеличивать, но также призываю его не игнорировать и не недооценивать. Мы должны гарантировать се вместе неотвратимость европейского и евроатлантического курса. Это – наша ответственность перед этим и будущими поколениями", - сказал президент во время представления проекта изменений в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины в Верховной Раде в четверг.

Российская агрессия против Украины началась после провозглашения внеблоковости страны во время президентства Виктора Януковича, отмечает президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что прежняя власть не говорила единогласно о своей позиции по НАТО, и вследствие этого Украины "потеряла шанс оградить себя от российской агрессии".

"Убежден, будь мы членом Альянса, Россия никогда не осмелилась бы аннексировать Крым, никогда не осмелилась бы вторгнуться на Донбасс. И замечу, наконец, что агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", - подчеркнул П.Порошенко в Верховной Раде в четверг перед голосованием на изменения в Конституцию о закреплении евроатлантического курса страны.

РФ не будет иметь права вето на вступление Украины в Европейский Союз и ЕС, если обязательство такого курса будет зафиксировано в Конституции Украины, также отметил президент Украины Петр Порошенко.

"Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь права вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Это суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем", - сказал П.Порошенко в Верховной Раде в четверг перед голосованием на изменения в Конституцию о закреплении евроатлантического курса страны.

Президент Украины Петр Порошенко назвал интеграцию Украины к Европейский Союз и НАТО "очень амбициозной задачей", поэтому неправильно сейчас обещать конкретные сроки ее выполнения.

"Вопрос Евросоюза и НАТО очень тесно между собой связаны. У этих двух организаций несколько разные цели, но общие ценности. И критерии членства, которых нам еще предстоит достичь, очень и очень похожи. Присоединение к ЕС и Североатлантическому альянсу – на самом деле очень амбициозная задача, и выполнить ее настолько непросто. Настолько непросто, что было бы неправильно обещать конкретные сроки", - заявил П.Порошенко во время представления проекта изменений в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины в Верховной Раде в четверг.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "каждый день упорного труда дипломатов, военных и всей страны приближает Украину к этой цели".

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что вступление Украины в Североатлантический альянс значительно его усилит на восточном фланге.

"Я уже неоднократно подчеркивал, что в НАТО мы направляемся не с пустыми руками. За последние годы мы создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии. Слава украинской армии! Наши Вооруженные силы, вся Украина существенно усилит восточный фланг Альянса. Которая реализует амбициозную программу перехода от советских к НАТОвским стандартам во всех сферах военного строительства - путем беспрецедентного количества совместных учений, выполнения годовых национальных программ, достижения совместимости всего сектора безопасности и обороны", - сказал П.Порошенко в Верховной Раде в четверг перед голосованием на изменения в Конституцию о закреплении евроатлантического курса страны.

Глава государства также добавил, что тот факт, что на востоке Украина защищает не только себя, а всю европейскую цивилизацию, "существенно усиливает наше моральное право претендовать на вступление в Европейский Союз в качестве полноправного члена".

Он отметил, что в настоящее время Украина сосредоточена на выполнении Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, наращивает экспорт своей продукции в ЕС, постепенно переходя от продажи сырья к продаже обработанной промышленной и агропродукции с высокой добавленной стоимостью.

"Кроме того, Соглашение является способом реализации нашего с вами общего цивилизационного выбора, переориентации экономики на европейский и другие рынки помогла нам преодолеть глубокий социально-экономический кризис, вызванный войной и экономическим шантажом со стороны России. Россия, подчеркиваю, закрыла свой рынок, который был традиционным для сбыта украинских товаров, который когда-то поглощал более трети украинского экспорта. Она хотела нас задушить экономически, а сделала более сильными и уверенными в своем цивилизационном выборе", - отметил П.Порошенко.