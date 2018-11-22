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Депутаты в Раде поддержали курс Украины в ЕС и НАТО

Депутаты в Раде поддержали курс Украины в ЕС и НАТО
18:24 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook Верховная Рада

Новости Украины: Рада поддержала в 1-м чтении изменения в Конституцию о курсе страны на ЕС и НАТО.

Верховная Рада Украины предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент, такое решение поддержали 311 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг в присутствии Петра Порошенко.

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Так, за законопроект президента проголосовали 124 депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко", 73 – из "Народного фронта", 33 внефракционных депутата, 19 – из Радикальной партии включительно с ее лидерам Олегом Ляшко, 18 – из "Батькивщины" включительно с ее лидером Юлией Тимошенко, 17 – из "Самопомичи", 14 – из группы "Воля народа", 13 – из группы "Видродження". "За" не проголосовал ни один депутат из фракции "Оппозиционный блок".

Вместе с тем, против этой законодательной инициативы проголосовал 21 парламентарий. В частности, 18 – из "Оппозиционного блока", в том числе и новый глава фракции Вадим Новинский и замглавы фракции Александр Вилкул, 3 внефракционных, среди которых один из инициаторов создания "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко. В свою очередь Вадим Рабинович отсутствовал во время голосования в зале.

Из 351 депутата, присутствовавшего в зале, 16 не голосовали, а еще 3 воздержались.

Президент Украины Петр Порошенко удовлетворен решением Верховной Рады, поддержавшей конституционным большинством в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию о курсе страны на вступление в Европейский союз и НАТО.

"311 голоса "за"! Депутаты поддержали в первом чтении мой законопроект, который закрепляет стратегический курс Украины на членство в НАТО и ЕС в Конституции. Слава Украине!", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг после голосования в парламенте.

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Верховная Рада, ЕС, НАТО, Курс Украины.
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