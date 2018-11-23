Верховная Рада перешла к рассмотрению госбюджета-2019

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о переходе к рассмотрению госбюджета-2019.

Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

"Мы переходим к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", - сказал председатель ВР Андрей Парубий.

После этого он пригласил к докладу министра финансов Оксану Маркарову.

Напомним, 22 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект 9000 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».

В первом чтении законопроект был принят 18 октября.