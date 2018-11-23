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Сиярто: В украинских законах не запрещено иметь паспорт другой страны

Сиярто: В украинских законах не запрещено иметь паспорт другой страны
10:53 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в украинских законах не указано о запрете иметь паспорт другой страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинскому законодательству. Об этом он заявил в интервью DW.

"На Закарпатье живут венгры, которые согласно венгерскому законодательству имеют право на двойное гражданство (...) Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено", - сказал Сиярто.

На вопрос, выдавали ли венгерские паспорта украинским чиновникам, Сиярто ответил, что не знает. "В Венгрии для получения второго гражданства неважно, является человек чиновником или нет", - добавил глава венгерского МИДа.

Как известно, статья 4 Конституции Украины предусматривает единственное гражданство. В то же время закон определяет это единственное гражданство как "гражданство государства Украина, которое исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины". Закон Украины о государственной службе определяет приобретение гражданства другого государства основанием для прекращения госслужбы.

Президент прокомментировал "паспортный скандал" на Закарпатье

Сайт "Миротворец" опубликовал список из более 300 имен украинских чиновников, которые, как утверждается, получили венгерские паспорта. После этой публикации в Закарпатской облгосадминистрации заявили, что проведут проверку приведенных на сайте данных.

Конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся после принятия закона Украины об образовании, который определяет языком учебного процесса украинский. В сентябре этого года отношения обострились после обнародования видео, на котором зафиксирована процедура выдачи венгерских паспортов на Закарпатье. Киев ответил на это высылкой венгерского консула в Береговом. В частности, министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что венгерский консул нарушил законодательство Украины, Венскую конвенцию о консульских сношениях и еще и призвал скрывать получение венгерского гражданства. Будапешт также выслал украинского консула.

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Двойное гражданство, Петер Сиярто, Глава МИД Венгрии, Украинское законодательство.
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