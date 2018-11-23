Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Ряд депутатов отозвали свои голоса за госбюджет-2019

Ряд депутатов отозвали свои голоса за госбюджет-2019
11:36 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Депутаты из фракции "Оппоблок" Владимир Гусак, Татьяна Бахтеева и Юрий Мороко и Дмитрий Добкин отозвали свои голоса за принятие Госбюджета на 2019-й год.

Четверо народных депутатов из фракции Оппозиционного блока отозвали свои голоса за принятие Госбюджета на следующий год. Соответствующие заявления зачитал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По словам Парубия, депутаты Владимир Гусак, Татьяна Бахтеева и Юрий Мороко и Дмитрий Добкин в заявлениях просят не учитывать их голоса при голосовании за проект закона о Госбюджете на 2019 год.

Как известно, народные депутаты 23 ноября около 6 часов приняли Госбюджет на 2019 год. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом — 240 парламентариев. Правительство в бюджете на 2019 год сохранило все начатые ранее программы. Документ предусматривает, что в 2019 году рост ВВП составит 3% при инфляции 7,4%. Минимальная зарплата с 1 января 2019 вырастет до 4172 грн, с 1 июля 2019 прожиточный минимум вырастет до 1936 грн, а с 1 декабря - до 2027 грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Депутаты, Татьяна Бахтеева, Юрий Мороко, Отзыв, Голоса, Оппоблок, Владимир Гусак, Госбюджет-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
04 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
05 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь