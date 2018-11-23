Ряд депутатов отозвали свои голоса за госбюджет-2019

Новости Украины: Депутаты из фракции "Оппоблок" Владимир Гусак, Татьяна Бахтеева и Юрий Мороко и Дмитрий Добкин отозвали свои голоса за принятие Госбюджета на 2019-й год.

Четверо народных депутатов из фракции Оппозиционного блока отозвали свои голоса за принятие Госбюджета на следующий год. Соответствующие заявления зачитал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По словам Парубия, депутаты Владимир Гусак, Татьяна Бахтеева и Юрий Мороко и Дмитрий Добкин в заявлениях просят не учитывать их голоса при голосовании за проект закона о Госбюджете на 2019 год.

Как известно, народные депутаты 23 ноября около 6 часов приняли Госбюджет на 2019 год. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом — 240 парламентариев. Правительство в бюджете на 2019 год сохранило все начатые ранее программы. Документ предусматривает, что в 2019 году рост ВВП составит 3% при инфляции 7,4%. Минимальная зарплата с 1 января 2019 вырастет до 4172 грн, с 1 июля 2019 прожиточный минимум вырастет до 1936 грн, а с 1 декабря - до 2027 грн.