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Гройсман требует увольнения 99 глав районов, где еще нет ОТГ

Гройсман требует увольнения 99 глав районов, где еще нет ОТГ
12:32 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине на сегодняшний день есть 99 районов, где нет ни одной объединенной территориальной громады.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что председатели государственных администраций в 99 районах, в которых не создано ни одной объединенной территориальной громады, должны быть уволены. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"99 районов есть сегодня в Украине, в которых еще не создано ни одной объединенной территориальной громады. На прошлом или позапрошлом заседании правительства я дал поручение представить кандидатуры таких нерадивих председателей райгосадминистраций, не способных сделать эффективную систему, которая дала бы людям совсем другое качество жизни. Поэтому, пожалуйста, вносите предложения, мы сразу будем образаться к Президенту, чтобы таких руководителей увольнять. Понимание Президента в этом вопросе есть", - отметил Гройсман.

Он призвал народных депутатов предоставить правительству соответствующую информацию из округов, "и мы поставим вопрос об их увольнении".

Напомним, в воскресенье, 23 декабря пройдут первые и дополнительные выборы в ряде объединенных территориальных громад. В то же время ЦИК объявила начало избирательного процесса в этих громадах с 3 ноября. По данным пресс-службы Центризбиркома, в целом комиссия назначила первые местные выборы в 125 ОТГ (15 городских, 22 поселковых, 88 сельских ОТГ). В состав этих 125 ОТГ вошли 534 местных совета (городских - 15, поселковых - 27, сельских - 492).

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Владимир Гройсман, 99 районов Украины, Нет ОТГ, Увольнение глав районов.
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