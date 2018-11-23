Порошенко заявил, что все руководство Минобороны будет гражданским

Новости Украины: До конца текущего года руководителями Минобороны Украины будут только гражданские лица.

До конца 2018 года руководителями Министерства обороны Украины будут исключительно гражданские лица, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"Степан Тимофеевич Полторак, генерал армии Украины, был первым военнослужащим, который сложил погоны и стал гражданским министром. До конца года это сделает все руководство Минобороны", - сказал президент, отвечая на вопросы студентов Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве.

Согласно закону Украины "О национальной безопасности" руководителями Министерства обороны с 1 января 2019 года должно быть гражданское лицо.

Как сообщалось ранее, 13 октября Петр Порошенко принял рапорт министра обороны Украины Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжил руководить Минобороны в статусе гражданского.