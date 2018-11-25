Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко в память жертв Голодомора подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи жителям Йемена, Судана и Конго.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Республике Демократической республике Конго в память жертв Голодомора, сообщила пресс-служба главы государства.

"В знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий Указ президента Украины уже подписан. Объединяемся в защиту человечности!", - сказал он во время форума, посвященного 85-й годовщине Голодомора в Украине.

Соответствующий указ №380/2018 от 22 ноября опубликован на официальном сайте главы государства. Указом поручено Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи вышеуказанным странам.

П.Порошенко отметил, что это "нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом" и поддержать "тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи". Также, Президент Украины заявил, что ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину.