Названо количество депутатов, которые пропустили половину голосований в Раде

Новости Украины: Общественное движение "Чесно" подсчитало, что 58 депутатов Верховной Рады пропустили более 90% голосований в парламенте, а 13 вообще не голосовали ни разу.

В ноябре 58 депутатов пропустили более 90% голосований в парламенте, 13 - не голосовали ни разу. А в этом месяце Верховная Рада работала в сессионном зале 8 дней, провела 12 заседаний, на которых прошло 389 голосований, сообщает Общественное движение ЧЕСНО.

"Согласно информации из официального сайта Верховной Рады, 13 депутатов ни разу не проголосовали, 6 из них, по данным письменной регистрации, по неизвестным причинам. 6 из этих депутатов находятся под следствием, сбежали из страны или написали заявление о сложении полномочий", - говорится в сообщении.

Полный список депутатов, которые отсутствовали во время голосования, выглядит следующим образом:

1. Роман Зварич ("Блок Петра Порошенко") пропустил по неизвестным причинам 12 заседаний.

2. Виталий Чепинога ("Блок Петра Порошенко") - 7 по неизвестным причинам. Впрочем, его карточка вообще не голосовала.

3. Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок"), лидер партии "За жизнь", пропустил 10 заседаний по неизвестным причинам.

4. Евгений Бакулин ("Внефракционные"), задержание и арест которого 15 марта Верховная Рада разрешила. По словам генпрокурора, депутат давно не посещал Украину.

5. Сергей Клюев ("Внефракционные"), которого Интерпол объявлял в международный розыск.

6. Вячеслав Константиновский ("Внефракционные"), который в июле 2017 написал заявление о сложении депутатского мандата, но Рада его не удовлетворила.

7. Вадим Кривохатько ("Внефракционные"), пропустил все 12 заседаний по неизвестным причинам.

8. Евгений Мураев ("Внефракционные"), который за всю каденцию Верховной Рады принял участие лишь в 2,48% голосований и был занят преимущественно продвижением партийного проекта "За жизнь". В сентябре 2018 года он объявил, что покидает партию.

9. Александр Онищенко ("Внефракционные"), нардеп-беглец, который скрывается в Лондоне от уголовного преследования о хищении имущества "Укргаздобычи".

10. Надежда Савченко ("Внефракционные"), арест которой по подозрению Генпрокуратуры разрешила Верховная Рада и которая находится в следственном изоляторе.

11. Дмитрий Ярош ("Внефракционные"), который за всю каденцию Верховной Рады принял участие лишь в 1,95% голосований.

12. Андрей Журжий ("Самопомич"), который написал в июле 2018 года заявление о сложении полномочий. 4 октября депутаты провалили голосование.

13. Лев Пидлисецкий ("Самопомощь"), который отправил месяц назад Общественному движению ЧЕСНО медицинскую справку, что по состоянию здоровья он не может посещать Верховную Раду.

Отмечается, что народные депутаты не всегда принимают участие в голосовании, несмотря на присутствие: в ноябре присутствие составляло 77,8%, а голосование - 40,3%. В частности, поэтому в список не попал депутат Аркадий Корнацкий, "БПП", который также голосовал "0" раз, но его карточка была вставлена в слот и не голосовала во время 14 голосований.

Более 50% голосований пропустили 272 депутата, более 90% голосований - 58. В наибольшем количестве голосований не принимали участие народные избранники от фракций "Радикальная партия Ляшко" (84%) и фракция "Батькивщина" (84%), в наименьшем - депутаты от "Народного фронта" (47%).

Как известно, народных депутатов от "Батькивщины" не было во время голосования за бюджет 2019 года. Зато народных депутатов от "Радикальной партии Ляшко" на этой неделе общественное движение ЧЕСНО обнаружило на голосованиях несмотря на их физическое отсутствие в сессионном зале.

ЧЕСНО замечает, что даже стопроцентного прогульщика отозвать невозможно. Единственное, чем можно их наказать - лишить части зарплаты.

Общественное движение ЧЕСНО инициировало кампанию по ежемесячному обнародованию списка депутатов-прогульщиков с целью привлечь внимание к одной из самых больших проблем работы Верховной Рады - низкой посещаемости заседаний народными депутатами и их неучастия в голосовании.