МИД: Провокационные действия РФ в Черном и Азовском морях перешли границу

Новости Украины: В МИД Украины заявили, что провокации России в Черном и Азовском морях перешли все границы и стали уже агрессивными.

Провокации со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях перешли все границы и стали уже агрессивными. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины по поводу сегодняшнего инцидента в Азовском море.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву", - подчеркивается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что будут предприняты все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования. МИД также безотлагательно будет информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море.

"Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", - отмечают в МИД.

В то же время, в ФСБ РФ заявляют о "преднамеренной провокации" с украинской стороны. В распространенном российскими СМИ сообщении пресс-службы говорится, что украинские военные корабли "пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", они "опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российской власти".

Ранее командование ВМС ВС Украины заявило, что 25 ноября российские пограничные катера типа "Соболь", пограничный сторожевой корабль "Дон", катера типа "Мангуст", малый противолодочный корабль "Суздалец" совершили откровенно агрессивные действия против украинских двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", совершавших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, о котором заранее было проинформировано. По информации командования, российский корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Такие действия российских военных противоречат Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, отметили в командовании.