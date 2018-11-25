Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Появились аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море
Аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии

МИД: Провокационные действия РФ в Черном и Азовском морях перешли границу

МИД: Провокационные действия РФ в Черном и Азовском морях перешли границу
15:42 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В МИД Украины заявили, что провокации России в Черном и Азовском морях перешли все границы и стали уже агрессивными.

Провокации со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях перешли все границы и стали уже агрессивными. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины по поводу сегодняшнего инцидента в Азовском море.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву", - подчеркивается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что будут предприняты все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования. МИД также безотлагательно будет информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море.

"Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", - отмечают в МИД.

В то же время, в ФСБ РФ заявляют о "преднамеренной провокации" с украинской стороны. В распространенном российскими СМИ сообщении пресс-службы говорится, что украинские военные корабли "пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", они "опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российской власти".

В РФ объяснили, почему в Азовском море совершили таран украинского буксира

Ранее командование ВМС ВС Украины заявило, что 25 ноября российские пограничные катера типа "Соболь", пограничный сторожевой корабль "Дон", катера типа "Мангуст", малый противолодочный корабль "Суздалец" совершили откровенно агрессивные действия против украинских двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", совершавших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, о котором заранее было проинформировано. По информации командования, российский корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Такие действия российских военных противоречат Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, отметили в командовании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азовское море, РФ, Таран, МИД Украины, Корабли ВМС ВС Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе
02 Агрессия РФ в Керченском проливе: Украина обратилась за поддержкой к США
03 Эти продукты ни за что не станут есть диетологи
04 Атака России на Азове: последние события
05 Эксперты назвали самые распространенные причины неисправности смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 26 ноября: Эскалация в Азовском море, Президент Латвии посетил зону ООС
Итоги 26 ноября
Атака России на Азове: последние события
Атака России на Азове: последние события
В Украине объявили штормовое предупреждение: ограничено движение в областях
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Рецепт дня: шоколадный брауни
Рецепт дня: шоколадный брауни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь