Порошенко поддержал введение военного положения

Новости Украины: Порошенко обещает, что не будет мобилизации, что не будет ограничения прав и свобод граждан.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает предложение Военного комитета о введении военного положения из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива.

Об этом Порошенко заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду», - сказал глава государства.

Як Президент, як Верховний головнокомандувач ЗСУ, відповідно до Конституції, підтримую рішення Воєнного кабінету винести на РНБО питання про запровадження воєнного стану та звернення до ВР, щодо розгляду відповідного рішення на позачерговому засіданні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 ноября 2018 г.

Порошенко планирует, что парламент завтра поддержит решение на внеочередном заседании. Данное решение не предусматривает мобилизации, но надо "быть наготове", заявил президент. Порошенко обещает, что не будет мобилизации, что не будет ограничения прав и свобод граждан.